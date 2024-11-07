В России отпразднуют юбилей Жириновского, которому в 2026-м исполнилось бы 80 лет

В 2026-м в России должны провести мероприятия в честь юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Напомним, через год политику исполнилось бы 80 лет. Указ о проведении мероприятий по этому поводу подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия В. В. Жириновского», - говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов.

Согласно указу, председателя Госдумы Вячеслава Володина назначают руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Также в состав оргкомитета вошли действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель группы по сохранению наследия Владимира Жириновского Центрального аппарата ЛДПР Александр Боцан-Харченко и еще 32 человека.

Жириновский родился в 1946 году в Алма-Ате. После окончания школы он уехал в Москву, где поступил в Институт восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова (ныне Институт стран Азии и Африки).

Его дебют в политике состоялся в мае 1988-го, когда он поучаствовал в работе учредительного съезда «Демократического Союза» (лидер — Валерия Новодворская). Тогда Жириновский выступил с речью на съезде и был избран в состав Центрального координационного совета. Позже Жириновский вышел из этой партии и вместе с Владимиром Богачёвым основал Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую в 1992-м переименовали в Либерально-демократическую партию России.

Умер политик в 2022 году.