Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России отпразднуют юбилей Жириновского, которому в 2026-м исполнилось бы 80 лет
В 2026-м в России должны провести мероприятия в честь юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Напомним, через год политику исполнилось бы 80 лет. Указ о проведении мероприятий по этому поводу подписал Президент РФ Владимир Путин.
«Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия В. В. Жириновского», - говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов.
Согласно указу, председателя Госдумы Вячеслава Володина назначают руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Также в состав оргкомитета вошли действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель группы по сохранению наследия Владимира Жириновского Центрального аппарата ЛДПР Александр Боцан-Харченко и еще 32 человека.
Жириновский родился в 1946 году в Алма-Ате. После окончания школы он уехал в Москву, где поступил в Институт восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова (ныне Институт стран Азии и Африки).
Его дебют в политике состоялся в мае 1988-го, когда он поучаствовал в работе учредительного съезда «Демократического Союза» (лидер — Валерия Новодворская). Тогда Жириновский выступил с речью на съезде и был избран в состав Центрального координационного совета. Позже Жириновский вышел из этой партии и вместе с Владимиром Богачёвым основал Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую в 1992-м переименовали в Либерально-демократическую партию России.
Умер политик в 2022 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»