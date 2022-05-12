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Экономика
12 мая 2022  12:48

Правительство РФ отменило льготную ставку НДС для фракций пальмового масла

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Правительство России приняло решение отменить льготную ставку НДС для фракций пальмового масла для налога на  добавленную стоимость в 10%. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что такая мера поможет снизить использование этого масла в пищевых продуктах.

При ввозе и продаже в России пальмового масла и его фракций теперь действует стандартная ставка НДС в 20%.

Напомним,  в 2019 году в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, но фракции пальмового масла оставались в перечне товаров для которых применяли пониженную ставку.

 

#кабмин #налоговые льготы
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