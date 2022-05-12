Правительство РФ отменило льготную ставку НДС для фракций пальмового масла

Правительство России приняло решение отменить льготную ставку НДС для фракций пальмового масла для налога на добавленную стоимость в 10%. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что такая мера поможет снизить использование этого масла в пищевых продуктах.

При ввозе и продаже в России пальмового масла и его фракций теперь действует стандартная ставка НДС в 20%.

Напомним, в 2019 году в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, но фракции пальмового масла оставались в перечне товаров для которых применяли пониженную ставку.