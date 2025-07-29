В России открыта вакансия председателя Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации официально открыла прием заявлений на замещение должности председателя Верховного суда. Кандидаты могут подать документы до 25 августа 2025 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ВККС.

Согласно федеральному закону «О статусе судей в Российской Федерации», претендовать на пост могут граждане старше 35 лет с юридическим стажем не менее 10 лет и высшим юридическим образованием. При этом квалификационный экзамен обязателен, за исключением отдельных категорий: действующих судей, судей в отставке (не более трёх лет), а также обладателей ученой степени кандидата или доктора юридических наук, удостоенных звания «Заслуженный юрист РФ».

Документы принимаются в рабочие дни: с понедельника по четверг — с 10:00 до 18:00, по пятницам — до 16:45. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Решение о рекомендации конкретного кандидата принимает ВККС после проверки сведений, указанных в документах. Только после положительного заключения коллегии кандидатура может быть представлена президентом России на утверждение Совету Федерации. Срок полномочий председателя — шесть лет.

Открытие вакансии связано с прекращением полномочий Ирины Подносовой, возглавлявшей Верховный суд с апреля 2024 года. Она скончалась 22 июля после тяжелой болезни, став первой женщиной в истории России, занявшей эту должность.