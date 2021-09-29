В России открыли горячую линию психологической помощи родителям

В России запустили горячую линию психологической помощи родителям. Эксперты могут проконсультировать на темы воспитания и развития ребенка, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Адаптация в школе или детском саду, буллинг, интернет-зависимость, девиантное поведение, профориентация, ребенок в приемной семье, воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью – специалисты готовы проконсультировать обратившихся на любую из этих острых тем», – говорится в сообщении.

Горячую линию (8-800-600-31-14) открыл Московский государственный психолого-педагогический университет. Проект создан при поддержке Министерства просвещения России.