В России от укусов клещей умерли 17 человек

В России с начала года от укусов клещей уже скончались 17 человек. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«В 2022 году на территории РФ было зарегистрировано 171 499 случаев присасывания клещей. Зарегистрированы случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. В текущем сезоне активности клещей в нашей стране зарегистрировано 17 летальных исходов», - передает его слова «Интерфакс».

Специалист напомнил, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью.

«Он подчеркивает, что самой надежной мерой профилактики является вакцинация против клещевого энцефалита. "Вакцинация проводится только по эпидемическим показаниям: лицам, которые проживают или путешествуют в регионах, где находятся очаги данного заболевания. Вакцинация проводится перед поездкой в данные регионы как детям, так и взрослым», - отметил Чуланов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане число клещей и мышей выросло в 1,5 раза. Однако заражений энцефалитом или боррелиозом пока единицы.