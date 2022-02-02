В России основной прирост пользователей соцсетей происходит за счет возрастной аудитории

В России основной прирост пользователей социальных сетей происходит за счет возрастной аудитории. Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

«90% россиян используют соцсети. Лидеры использования – категория в возрасте 14 – 45 лет. Но в последние два – три года основной прирост пользователей соцсетей, как и в целом интернета, происходит за счет возрастной аудитории. Это связано с несколькими причинами», – сказал докладчик.

Ляпин уточнил, что в целом возрастные граждане больше пользуются интернетом, в том числе за счет использования госуслуг, которые развиваются в «цифре». Кроме того, молодые люди способствуют тому, чтобы возрастная категория выходила в интернет, общалась в соцсетях.

«Лидерами по-прежнему являются “Инстаграм”, “ВКонтакте” и “ТикТок”. Активно используются мессенджеры, самый популярный – “Ватсап”. Касаемо соцсетей хочется отметить новое явление, которое заключается в том, что трафик постепенно перетекает из телевизионного прайм-тайм в использование интернета. Что касается дней недели, то примерно одинаковое пользование, практически стерлась эта грань – в соцсетях сидят и в будни, и в выходные», – констатировал он.

По словам спикера, наряду с профессиональным контентом, увеличивается потребление в соцсетях любительского контента. «По сравнению с 2020 годом доля просмотра видеоконтента немного снизилась, как и некоторые другие показатели видеопотребления. Скорее всего, это связано с тем, что в 2020 году были ограничения в связи с пандемией. Тем не менее понятно, что видеоконтент занял лидирующую позицию надолго, на него обращают внимание», – подчеркнул он.

Ляпин добавил, что наблюдается сокращение длительности контента. Сегодня россияне не всегда готовы смотреть длинные выпуски, среднее время, которое сохраняет внимание пользователя при просмотре видеоконтента, составляет 12 – 15 минут. «При этом растет популярность сериалов. Это говорит о том, что пользователи все еще готовы к длинным историям, но они не готовы смотреть их большими кусками. Требуется дробление контента», – отметил он.

«Несмотря на то, что интернет уже давно стал одним из главных каналов потребления информации, телевидение все равно остается лидирующим каналом – 89% россиян так или иначе смотрят телевидение. Причем в будни около 2,5 часов, в выходные – 3,5 часа. Главные темы уже несколько лет не меняются. Это, конечно, просмотр кино, новостей и сериалов», – продолжил директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета.

По его словам, на 10% к уровню 2020 года увеличилось количество пользователей, которые смотрят ТВ-программы со смартфона, 7% с помощью ноутбуков.

«Идет тенденция к мультиэкранности. Это означает, что пользователи, когда смотрят телевизор, параллельно используют смартфоны. 86% пользователей, особенно молодежь, параллельно с ТВ используют смартфоны. То есть развивается такого рода мультиэкранность. Но большой экран, то есть телевизор, по-прежнему востребован. Это связано с сильным ростом популярности онлайн-кинотеатров по подписке. Растет, кстати, и доля выхода в интернет через телевизоры, что связано с просмотром онлайн-кино», – резюмировал Ляпин.