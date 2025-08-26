В России осенью подешевеют номера в гостиницах - РСТ

Фото: © «Татар-информ»

В России после 1 октября стоимость размещения в гостиницах подешевеет до 15%. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«После 1 октября в гостиницах снизятся цены, примерно на 10-15%. Это связано с сезонностью. До этого периода еще считается, что люди ездят отдыхать в разные города, а уже после 15 сентября постепенно съезжают», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сниженные цены за размещение в гостиницах продержатся до ноября.

«Первый взлет цен ожидается на ноябрьские праздники, а второй – уже в последней декаде декабря перед новогодними каникулами», – резюмировал Барзыкин.