В России организуют системное лечение посттравматического синдрома у военнослужащих

Правительство России будет работать над усовершенствованием системы психологической поддержки населения, особое внимание в которой должно быть уделено беженцам и вынужденным переселенцам, а также военнослужащим. Поручение по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, прошедшей 1 декабря 2022 года, дал Президент Владимир Путин.

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии», – сказано в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок – до 30 июня 2023 года.