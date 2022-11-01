В России организовали горячую линию по вопросам осеннего призыва

Жители России смогут задать интересующие их вопросы по осеннему призыву в ВС РФ операторам горячей линии по номеру 122. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Вместе с тем Чернышенко напомнил, что ответы на самые популярные вопросы уже есть или будут опубликованы на портале Объясняем.рф.

«Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам колл-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах объясняем.рф», – сообщил Чернышенко.