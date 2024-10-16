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В России опровергли отмену наличных денег
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Отмены наличных денег в России не произойдет. Об этом сообщил заместитель гендиректора АО «Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов.
«Никакой валютаристской отмены наличных денег нет, не будет и вряд ли предвидится», – сказал Корнилов, его слова приводит ТАСС.
По его словам, россияне на руках имеют около 17 трлн рублей наличных денег. Их число стабилизировалось, существенного их уменьшения ожидать не следует, добавил спикер.
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