В России «омикрон» подтвердился у людей, не покидавших страну

В России выявлены случаи омикрон-штамма коронавируса среди людей, не выезжавших за границу. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления „омикрона“ у людей, не покидавших пределы нашей страны», — заметил министр во время заседания штаба по Covid-19 и организации медпомощи в праздничные дни.

По его словам, в такой ситуации в субъектах РФ нужно принять серьезные профилактические меры, чтобы избежать распространения нового штамма.

«Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется», — подчеркнул Мурашко.

В заключение он добавил, что российские вакцины доказали свою эффективность против нового варианта вируса, причем у «Спутника V» она оказалась выше, чем у зарубежных препаратов.

«Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости новым штаммом — счет идет на сотни тысяч и даже миллионы новых случаев. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию», — сказал глава Минздрава.