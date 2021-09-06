В России около 17 тыс. человек получают более 1 млн рублей в месяц

Заработную плату от 1 млн рублей в месяц и выше в России имеют примерно 17,1 тыс. человек. Это следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает ТАСС.

«В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн рублей и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (или лишь 0,06% от всех работников). По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза — в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%)», — отмечают аналитики.

При этом примерно 10,4 тыс. трудящихся россиян с официальной зарплатой от 1 млн рублей проживают в Москве, 1,3 тыс. — в Санкт-Петербурге, а еще 1,2 тыс. — в Московской области.

Кроме того, в Свердловской области, Сахалинской области и Краснодарском крае также работают примерно по 300 человек с такой заработной платой.

В Ямало-Ненецком автономном округе проживают около 270 человек с зарплатой от 1 млн рублей в месяц, а в Республике Татарстан — свыше 200 человек.

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова пояснила, что при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. «А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тыс. человек», — уточнила она.

Большая часть высокооплачиваемых работников в России, по данным исследования, занята в финансовой, страховой, культурной, спортивно-развлекательной и научной-технической сферах деятельности, а также в областях торговли, информации, строительства и обрабатывающей промышленности.