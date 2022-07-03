В России ограничили размер переплаты по ипотечным кредитам

С сегодняшнего дня все банки в России обязаны учитывать полную стоимость кредита при предоставлении ипотеки. Данная сумма не может превышать среднерыночную более чем на треть, говорится в поправке в закон о потребительском кредите. Изменения были приняты еще в июне прошлого года, а в июле одобрены Президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает ТАСС.

На то, чтобы подготовиться к изменениям, банкам отвели целый год. Однако теперь кредитные организации обязуются выдавать кредиты на квартиры, машино-места, участки, строительство жилья, не превышая установленные лимиты. Кроме того, они продолжат рефинансировать кредиты, выданные ранее.

В пресс-службе Центробанка заметили, что банки уже давно указывают в договорах полную сумму кредита по ипотеке, а также информацию об общих расходах заемщика.

«Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было. В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами — превышение не более чем на 1/3 от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК», — сообщили в Банке России.

Поданным регулятора, в апреле 2022 года банки уже сдавали первую отчетность с учетом ПСК по ипотеке.