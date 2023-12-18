В России ограничат размер денежных переводов без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей

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Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые разработал Росфинмониторинг и которые ограничивают максимальный размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого имеется одобренная версия законопроекта.

Проект был согласован с Центробанком, Роскомнадзором, Минфином, Минцифры и МВД России. В Минфине отметили, что мера позволит снизить отток капитала из страны.

Росфинмониторинг вносит поправки в 115-ФЗ — они устанавливают максимальный лимит переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации на уровне 100 тыс. рублей. В ведомстве пояснили, что речь о лимите разовой операции.

«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. руб., потребуется прохождение полной идентификации, — рассказал собеседник. — В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей».

Новация повысит прозрачность операций и будет способствовать борьбе с

незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма.

Идентификация — процесс проверки личности клиента. Согласно законодательству РФ, без идентификации можно переводить малые суммы до 15 тыс. рублей. Для упрощенной идентификации гражданин должен предоставить банку или системе денежных переводов ФИО, а также паспортные данные клиента. Проверку личности в таком случае могут провести в электронном виде и по электронным копиям документов.

Полная идентификация проводится при личном присутствии клиента в отделении банка и с предоставлением дополнительной информации, например о целях конкретного перевода. Иностранцам дополнительно нужно предоставить данные миграционной карты и подтверждение легального пребывания в России.