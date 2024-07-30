В России ограничат число сим-карт на абонента — и для россиян, и для иностранцев

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в заключительном чтении законопроект, которым ограничивается максимальное количество телефонных номеров для граждан РФ и иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, предполагается выдача не более 20 сим-карт гражданину РФ и не более 10 на иностранца. Во втором случае договор об оказании услуг связи может быть заключен только очно — при условии наличия данных иностранного гражданина в Единой биометрической системе. Кроме того, для них станет обязательным включение в договор кода идентификации применяемого устройства (IMEI) и указание в договоре информации о трудовых отношениях с юрлицами и ИП, если применяется так называемая «служебная» сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцы смогут произвести лишь после идентификации.

Согласно новации, операторы должны будут привести в соответствие договоры с иностранцами до 1 июля 2025 года — иначе услуги связи им не будут оказываться. Кроме того, операторы обязаны до 1 ноября следующего года проверить сведения о гражданах РФ, в том числе абонентах и корпоративных пользователях.

Кроме того, инициатива вводит запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров.