Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России официально введено понятие «молодой работник»
Молодой работник — это гражданин России в возрасте до 35 лет с рабочим стажем не более трех лет вне зависимости от квалификации и образования. Кроме того, это определение стоит обособленно от молодого специалиста. Об этом говорится в документе на официальном портале правовой информации, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.
Изменения вносятся в закон о молодежной политике.
В то же время молодой специалист — это завершивший обучение и впервые трудоустроившийся по специальности сотрудник, «в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения». Его возраст тоже должен составлять не более 35 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»