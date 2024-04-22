В России официально введено понятие «молодой работник»

Молодой работник — это гражданин России в возрасте до 35 лет с рабочим стажем не более трех лет вне зависимости от квалификации и образования. Кроме того, это определение стоит обособленно от молодого специалиста. Об этом говорится в документе на официальном портале правовой информации, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

Изменения вносятся в закон о молодежной политике.

В то же время молодой специалист — это завершивший обучение и впервые трудоустроившийся по специальности сотрудник, «в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения». Его возраст тоже должен составлять не более 35 лет.