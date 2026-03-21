В России официально признали женское ММА

Министерство спорта РФ официально признало женское смешанное боевое искусство. Об этом сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев.

По его словам, работа, целенаправленно проводившаяся до нового года, завершилась на встрече в Минспорта 6 марта. Документ о признании и включении женского ММА в реестр видов спорта в шести весовых категориях был получен накануне.

Фатеев поблагодарил команду Союза ММА России за проделанную работу, а также министра спорта Михаила Дегтярёва и его коллег за поддержку идеи создания женского ММА.

Уже в конце весны на чемпионате России 2026 года в Сочи женщины выступят в новом статусе. Фатеев выразил уверенность, что спортсменок ждут высокая конкуренция и красивые поединки.