В России одобрили проект, исключающий ряд товаров из-под «курсовых» экспортных пошлин

Лекарства, фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, а также соевый белковый протеин. Эти перечисленные товары хотят исключить из-под действия гибких «курсовых» экспортных пошлин, пишет РИА Новости.

Как уточнил представитель первого вице-премьера России Андрея Белоусова, в подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию уже поддержали данное предложение. По планам, данный перечень начнет действовать во второй половине января 2024 года.

Добавим, что предложение поступило после консультаций с бизнесом. Их цель – поддержать привлекательность экспортных поставок и сохранить приемлемый уровень рентабельности компаний.

Помимо этого, одобрено введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тысяч тонн томатов. Цель данной меры - исключить риск возникновения недостатка данной продукции на внутреннем рынке.