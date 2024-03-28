В России одобрили основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил одобрить основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Важно, чтобы программа заработала уже в апреле. Параллельно прошу направить документ в Минфин и Минэкономразвития, если у ведомств возникнут замечания, учтём их при доработке программы в следующем периоде», – заявил спикер.

Отмечается, что о разработке условий доложили первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков и гендиректор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих. По их словам, программа охватит всю номенклатуру беспилотных систем, за исключением образовательных дронов.

Также в документе описаны не только требования к поставщикам, но и порядок рассмотрения поступающих заявок от потенциальных клиентов, размер авансирования, предел объёма программы в деньгах на одного лизингополучателя.

«Закреплённые на бумаге основные принципы создадут равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме», – отметил Дитрих.

Уточняется, что на эти цели выделили 2,5 млрд рублей.