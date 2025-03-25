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Происшествия 25 марта 2025 08:57

В России объявили в розыск почти 5 тыс. человек из списка террористов Росфинмониторинга

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Следственные органы объявили в розыск 4 899 лиц, находящихся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет ТАСС.

По данным агентства, по меньшей мере 4 899 лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлены в розыск. Они проходят подозреваемыми либо обвиняемыми по различным статьям УК. Всего в списке находится 16 893 физических лица.

В течение 2024 года реестр Росфинмониторинга пополнился на 3 165 новых фигурантов. Из них 2 248 человек подозреваются в преступлениях террористического характера, а 917 классифицированы как экстремисты.

Людям, включенным в этот список, запрещается сотрудничество со СМИ, публикация материалов в сети Интернет, организация митингов и участие в выборах. Кроме того, им ограничивают доступ к банковским услугам, за исключением операций, связанных с уплатой обязательных платежей, таких как налоги, штрафы и компенсации.

#экстремизм и терроризм #розыск #Росфинмониторинг #уголовные дела
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