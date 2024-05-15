В России объявили в розыск экс-главу Института нацпамяти Украины

Бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в отношении которого возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

«Вятрович Владимир Михайлович, 07.07.1979 года рождения. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе. Статья, по которой ведется розыск, не указана.

По данным ТАСС, в марте 2019 года СК России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении Вятровича. По данным следствия, с 2014 года он систематически отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников. Он оспаривает принадлежность украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения.

В сентябре 2019 года Владимира Вятровича уволили с должности главы института. Он стал депутатом Верховной рады.