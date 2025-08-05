В России обсуждают идею привязать ставку семейной ипотеки к доходам в регионах

Возможность введения дифференцированных процентных ставок по ипотечным кредитам в зависимости от уровня средней заработной платы в конкретном регионе обсуждается в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Идея состоит в том, чтобы установить разные ставки – например, одну для Москвы и иную для регионов с более низкими доходами.

По его словам, существующая система, при которой ставка одинакова для всех субъектов страны, является несправедливой, поскольку в столице уровень заработных плат существенно выше. Володин напомнил, что разница в доходах между Москвой и Саратовом составляет примерно 2,5 раза, однако ипотечные ставки остаются одинаковыми, что ставит жителей регионов в неравное положение.

Он также отметил, что Владимир Путин поддержал инициативу, и сейчас правительство ведет обсуждение возможных изменений.

Ранее Госдума направила рекомендации профильным министерствам проработать вопрос о дифференцированной ставке семейной ипотеки с учетом региона проживания и числа детей в семье. Вице-премьер Марат Хуснуллин подтверждал, что кабинет министров рассматривает эту инициативу.

Впервые предложение о новой модели ипотечного кредитования Вячеслав Володин озвучил в ходе правительственного часа в Госдуме, посвященного демографической политике. Тогда он подчеркнул, что текущая система не учитывает социально-экономические различия между регионами страны.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».