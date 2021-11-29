В России обсуждается новое название документа с QR-кодом

Власти России обсуждают возможность изменения названия документа с QR-кодом о перенесенном коронавирусе либо вакцинации. К примеру, он может стать «паспортом здоровья», «зеленым паспортом», «санитарным паспортом» либо «ковипассом», сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации Президента России, а также собеседника, близкого к Правительству РФ.

Власти полагают, что документ с кодом должен иметь свое название, так как QR — это лишь способ передачи информации, наподобие флешки. Планируется, что для выбора названия для документа будет проведен социологический опрос, и в дальнейшем оно будет закреплено в законодательстве.