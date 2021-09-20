В России обработано 97% протоколов на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия обработала 97% протоколов голосования на выборах в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва, передает РИА Новости.

Согласно данным ЦИК, лидируют кандидаты от трех партий: «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции в 199 одномандатных округах, КПРФ — в девяти, а «Справедливая Россия — За правду» — в восьми.

В 2016 году на предыдущих выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и «Справедливая Россия» — по семь, а ЛДПР — пять.

Выборы в Государственную Думу проходили 17, 18 и 19 сентября. В те же дни проходили прямые выборы глав девяти регионов России и 39 региональных парламентов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЦИК планирует огласить итоги выборов в Государственную Думу ФС РФ в 14.00 по московскому времени.