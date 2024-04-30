В России обновлен порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах

С 1 мая в России начнет действовать обновленный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

Теперь предложения компаний о заключении договоров о целевом обучении будет размещаться на платформе «Работа России». Они станут общедоступными.

Абитуриенты смогут самостоятельно знакомиться с этими предложениями и подавать заявки в бумажном или электронном виде (во втором случае это можно сделать через портал госуслуг РФ).

После завершения обучения выпускники, заключившие договоры, должны будут отработать в организациях, выступивших заказчиками, как минимум три года.

Постановлением утверждена типовая форма договора о целевом обучении в колледже или вузе. В договоре могут быть прописаны условия прохождения практики у компании-заказчика. Кроме того, организация вправе установить требования к успеваемости студента.

Помимо этого, документом утверждены правила установления квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования за счет бюджетных средств.