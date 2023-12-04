В России обновили рекорд по объему нераспроданной недвижимости в новостройках

В России не продали 71,1 млн кв. метров жилья — это на 5,4 млн больше, чем в 2022 году, пишет РБК. При этом, если брать в расчет общий объем строящегося жилья, то доля квартир «без покупателя» составляет 67% — это рекорд с января 2020-го.

Причина всего этого — рекордное число запусков новых проектов и рекордный уровень ввода жилья, говорит руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Гендиректор «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает причиной такого объема нераспроданных квартир число ипотек, которые выдают не по льготным условиям, при чем проблема «провала» рыночной ипотеки продолжается.

Еще одну версию озвучила управляющий директор консалтинговой компании NF Dom Наталья Сазонова. Она говорит, что строительная компания всегда оставляет в новостройке, введенной в эксплуатацию, определенную долю площадей как бы «про запас». Потом это количество квартир после разрешения на ввод в эксплуатацию идут напрямую «без банка» застройщику (в доходы строительной компании).

А вот что касается цен, то снижения ждать не стоит. Причина — рост себестоимости проектов. Как сказала коммерческий директор застройщика ССК Анна Ших, скорее всего, российский рынок недвижимости ждет стагнация на какое-то время.

Сазонова, в свою очередь, предполагает, что цены в 2024 году вырастут на уровень инфляции. Она объясняет это тем, что в РФ льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года. Как следствие, в первой половине следующего года люди будут «в спешке» покупать недвижимость. Если спрос будет расти, то будут расти и цены.