В России новую систему высшего образования массово запустят уже в 2027-2028 учебном году

Новую систему высшего образования массово запустят в РФ в 2027-2028 учебном году. Однако в ведущих вузах страны переход начнется уже в 2026-2027 учебном году, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

По данным министерства, работодатели высоко оценивают новые программы, а студенты, обучившись по новой системе, выйдут «из стен вуза» более подготовленными к реальным задачам. Причем обучающиеся не почувствуют резких изменений, но тем не менее качество обучения вырастет, заверили в Минобрнауки РФ.

12 мая 2023 года Президент страны Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023 - 2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

Согласно новой системе, в России устанавливается базовое и специализированное высшее образование (сокр. БВУ и СВУ), а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.

Напомним, что на сегодняшний день в России установлены следующие уровни высшего профессионального образования:

- высшее образование - бакалавриат;

- высшее образование - специалитет, магистратура;

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

Существенное отличие между бакалавром, специалистом и магистром - в продолжительности обучения: на специалиста учатся пять лет, на бакалавра - четыре, а на магистра - два года.

Причем, согласно действующему законодательству, лица, получившие степень бакалавра, уже считаются получившими высшее образование.