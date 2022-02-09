В России не будут приостанавливать оказание первичной медпомощи детям в связи с Covid

В России не будут приостанавливать оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онко- и онкогематологическими заболеваниями и нуждающимся в гемодиализе в связи с Сovid-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме», — подчеркнули в федеральном ведомстве.

В Минздраве объяснили, что Кабмин утвердил постановление, которое вносит изменения в базовую программу ОМС. Согласно изменениям, в период пандемии руководители российских регионов при необходимости могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, однако лишь по некоторым профилям и только в зависимости от эпидситуации. Как только эпидобстановка в регионе стабилизируется, плановая помощь должна быть возобновлена.

Так, могут приостановить диспансеризацию и профосмотры, однако за состоянием пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении из-за хронических болезней, должно быть установлено дистанционное наблюдение.