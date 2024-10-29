В России названы регионы-лидеры по продажам самых мощных авто

Москва и Московская область стали лидерами среди регионов, где продают больше всего авто с двигателями мощностью от 250 лошадиных сил. На столицу России и ее область приходится 10% от общего объема продаж, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Следующими в этом топе идут Краснодарский и Ставропольский края (8%). Далее в рейтинге - Красноярский край и Тюменская область (по 7%), а также Санкт-Петербург (4%).

Самой популярной «мощной машиной» в 2024-м стал Tank 500 (в среднем стоит 6,72 млн рублей). Далее по популярности - BMW X5 (16,9 млн) и Toyota Land Cruiser 300 (16 млн).

На б/у рынке первое место занял BMW X5 (6,39 млн), второе - Mercedes S-Class (5,18 млн), «тройку» замкнул BMW X6 (6,75 млн).