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В России назвали слова года
Словом текущего года в России стало «Пушкин». Об этом сообщает Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина.
«По версии экспертов-русистов, им (словом года – ред.) стало слово "Пушкин"», – приводит сообщении вуза ТАСС.
Также в пятерку слов года вошли «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».
Слово года эксперты выбирают, опираясь на анализ различных источников информации, включая средства массовой информации, социальные сети и иные платформы. Оно отражает ключевые процессы и явления, оказавшие наибольшее влияние на общество.
Напомним, в прошлом году словом года стало «нейросеть».
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