В России назвали слова года

Словом текущего года в России стало «Пушкин». Об этом сообщает Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина.

«По версии экспертов-русистов, им (словом года – ред.) стало слово "Пушкин"», – приводит сообщении вуза ТАСС.

Также в пятерку слов года вошли «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

Слово года эксперты выбирают, опираясь на анализ различных источников информации, включая средства массовой информации, социальные сети и иные платформы. Оно отражает ключевые процессы и явления, оказавшие наибольшее влияние на общество.

Напомним, в прошлом году словом года стало «нейросеть».