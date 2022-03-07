В России назальную вакцину от Covid-19 могут зарегистрировать раньше срока

В России может быть раньше срока зарегистрирована назальная вакцина от коронавируса. Об этом со ссылкой на директора центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

«Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта, — объяснил специалист. — То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше».

По его словам, новый препарат получили уже 104 добровольца, и у них не обнаружено никаких осложнений и побочных эффектов.

Минздрав одобрил клинические испытания вакцины в октябре 2021 года.