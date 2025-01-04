В России направили 5 млрд рублей на поддержку водного транспорта

В 2025-м в России направили 5 млрд рублей для обновления парка водного транспорта. Деньги пойдут на поддержку инвестпроекта льготного лизинга морских и речных судов. Средства возьмут из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что на эти деньги смогут построить не менее 33 пассажирских судов на отечественных верфях. Построенные суда Гостранспортная лизинговая компания в 2025–2026 годах передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет по льготной ставке 2,93% годовых.

Инвестпроект по строительству морских и речных судов и последующей передачи в лизинг на льготных условиях стартовал в 2023-м. В его рамках до 2027-го хотят построить около 260 судов, включая пассажирские, рыбопромысловые, грузовые и крупнотоннажные.