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Здоровье
10 февраля 2022  22:40

В России начнутся испытания кожного теста на иммунитет к Covid-19

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Минздрав одобрил проведение в России клинических испытаний кожного теста на иммунитет к коронавирусной инфекции. Авторарами разработки являются ученые «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора.

«Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)», — отмечается в документе, размещенном в реестре разрешений на проведение клинических испытаний.

В работе будут задействованы 460 добровольцев. Планируется, что испытания завершатся в апреле текущего года.

#коронавирус #исследование #тест
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