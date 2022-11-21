В России начнут строить дома с посадочными площадками для беспилотников

В России планируют начать строительство домов с терминалами для посадки воздушных беспилотников. Нарастить долю таких объектов в ближайшие три года поручил вице-премьер Денис Мантуров. Использоватье такие площадки предполагается для аэродоставки грузов прямо к месту жительства граждан. Чтобы застройщики активнее развивали это направление, Минстрой планирует ввести меры их стимулирования, пишут «Известия».

Эксперты поясняют, что беспилотник может приземляться на обычную огороженную площадку либо в дронопорт, где происходит зарядка устройства, его техобслуживание и замена груза. Помимо этого, площадку для беспилотников, которые доставляют грузы, можно размещать на придомовых территориях и крышах зданий. Ее размер обычно составляет один квадратный метр. По данным экспертов, стоимость строительства одной подобной площадки составляет несколько тысяч долларов.

По мнению специалистов, если государство активно начнет содействовать этой отрасли, застройщики тоже подключатся к процессу и станут строить дронопорты. При этом они подчеркивают, что для реализации проекта придется менять строительные нормы и правила.