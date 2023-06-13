В России начнут штрафовать за выброшенных домашних животных

За нарушение норм обращения с животными россиянам грозит административное наказание до 200 тыс. рублей, за выброшенных домашних животных будут штрафовать на сумму до 30 тыс. рублей. Соответствующий закон, которым вводятся поправки в КоАП, подписал Президент России Владимир Путин.

Отмечается, что при нарушении норм обращения с животными, которые повлекли вред жизни и здоровью людей, гражданин должен будет заплатить штраф до 200 тыс. рублей.

За жестокое обращение с животными грозит штраф до 100 тыс. рублей, за ненадлежащее обращение с бездомными животными — до 50 тыс. рублей.