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В России начнут штрафовать за выброшенных домашних животных
За нарушение норм обращения с животными россиянам грозит административное наказание до 200 тыс. рублей, за выброшенных домашних животных будут штрафовать на сумму до 30 тыс. рублей. Соответствующий закон, которым вводятся поправки в КоАП, подписал Президент России Владимир Путин.
Отмечается, что при нарушении норм обращения с животными, которые повлекли вред жизни и здоровью людей, гражданин должен будет заплатить штраф до 200 тыс. рублей.
За жестокое обращение с животными грозит штраф до 100 тыс. рублей, за ненадлежащее обращение с бездомными животными — до 50 тыс. рублей.
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