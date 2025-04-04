В России начнут штрафовать за репосты не зарегистрированных в РКН блогеров

Осенью планируется разработка системы штрафов за репосты каналов, не прошедших регистрацию в Роскомнадзоре (РКН). Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас этот вопрос активно обсуждается и для стимуляции регистрации в РКН требуется предусмотреть ответственность «по всему периметру системы, которая создана».

Согласно действующему законодательству, блогеры с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, не зарегистрировавшие свой канал в РКН, лишаются права размещать рекламу. Горелкин добавил, что ФАС уже имеет право штрафовать рекламодателей, размещающих рекламу в незарегистрированных каналах с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков, причем размер штрафа может достигать 500 тыс. рублей.