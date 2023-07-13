В России начнут штрафовать изготовителей суррогатного пива и сидра

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Нарушителей требований к производству или обороту пива, медовухи, пуаре и сидра в России начнут штрафовать на суммы от 100 до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы РФ во втором и третьем чтении.

Кроме штрафа у производителей суррогата будут конфисковать все необходимое для производства напитка оборудование и произведенную продукцию, а деятельность самих изготовителей приостановят на срок до 30 суток.

Также санкции будут накладываться за производство напитков без занесения необходимых данных в реестр. При этом должностные лица будут оштрафованы на сумму от 35 до 50 тысяч рублей, а юрлицам придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей с полной конфискацией продукции, сырья, оборудования и транспортных средств.

Фото: Александр Эшкинин/ «Татар-информ»

Максимальные наказания будут накладываться за грубые нарушения, в перечень которых входит добавление этилового спирта, производство без использования автоматических средств измерения объема готовой продукции или технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).

При подписании Президентом России законопроект должен вступить в силу 1 сентября. Также на эту дату запланировано введение реестра производителей пива, медовухи и пивных напитков. Для попадания в него компании будут проходить внеплановую проверку на наличие специального оборудования.

Контролировать деятельность участников реестра и включать новых будет Росалкогольрегулирование. Компаниям, которые не войдут в него, запретят производить пивную продукцию. Мера поможет решить проблему организаций — «однодневок», которые выпускают в оборот незаконную продукцию.