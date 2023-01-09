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Происшествия
9 января 2023  18:26
Полина Шевчук

В России начнут по камерам штрафовать любителей выкинуть мусор из авто

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В России по камерам фото- и видеофиксации начнут штрафовать автолюбителей, из чьих машин выкидывают мусор. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают с 11 января, цитирует ТАСС слова руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева

Штрафы за выброшенный мусор будут составляться на собственников автомобилей. При этом, за повторное нарушение автолюбитель рискует вовсе лишиться машины. 

В случае нарушения владелец авто будет оштрафован до 15 тысяч рублей. Если мусор выбросят из грузовика, нарушителю выпишут штраф до 50 тысяч рублей.

#штрафы
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