В России начнут по камерам штрафовать любителей выкинуть мусор из авто

В России по камерам фото- и видеофиксации начнут штрафовать автолюбителей, из чьих машин выкидывают мусор. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают с 11 января, цитирует ТАСС слова руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Штрафы за выброшенный мусор будут составляться на собственников автомобилей. При этом, за повторное нарушение автолюбитель рискует вовсе лишиться машины.

В случае нарушения владелец авто будет оштрафован до 15 тысяч рублей. Если мусор выбросят из грузовика, нарушителю выпишут штраф до 50 тысяч рублей.