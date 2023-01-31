В России начнут обучать вожатых для профильных смен молодежного движения

В России может появиться специальный центр по подготовке вожатых для профильных смен российского молодежного и детского движение. Соответствующее поручение по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, дал Президент России Владимир Путин.

«Создать центр для подготовки и сопровождения квалифицированных управленческих команд, команд вожатых, руководителей смен в целях кадрового обеспечения проведения профильных смен Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», – сказано в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Созданием займутся Минпросвещения России, Росмолодежь, АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи. Срок исполнения поручения – 1 мая 2023 года.

Ответственными назначены глава Минпросещения Сергей Кравцов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель правления российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.