В России начался второй этап испытаний препарата от коронавируса «Мир-19»

В России начался второй этап клинических испытаний препарата для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19» на больных Сovid-19. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время передачи «Док-ток» на Первом канале.

«Первая фаза [клинических испытаний] закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза [исследований] уже на пациентах с ковидом», — цитирует Скворцову ТАСС.

После окончания второго этапа клинических исследований можно будет приступить к регистрации препарата. По словам Скворцовой, ФМБА намерен зарегистрировать «Мир-19» к концу лета. Первоначально он не будет продаваться в аптеках, а будет доступен только в лечебных учреждениях.

«Мир-19» предназначен для профилактики или лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Он безопасен и не влияет на человеческий геном, при этом предотвращает самые тяжелые формы Covid-19.