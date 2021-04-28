news_header_top_970_100
Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане
Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане
Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгарии
Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгарии
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 апреля 2021  18:41

В России начался второй этап испытаний препарата от коронавируса «Мир-19»

news_top_970_100

В России начался второй этап клинических испытаний препарата для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19» на больных Сovid-19. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время передачи «Док-ток» на Первом канале. 

«Первая фаза [клинических испытаний] закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза [исследований] уже на пациентах с ковидом», — цитирует Скворцову ТАСС.

После окончания второго этапа клинических исследований можно будет приступить к регистрации препарата. По словам Скворцовой, ФМБА намерен зарегистрировать «Мир-19» к концу лета. Первоначально он не будет продаваться в аптеках, а будет доступен только в лечебных учреждениях.

«Мир-19» предназначен для профилактики или лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Он безопасен и не влияет на человеческий геном, при этом предотвращает самые тяжелые формы Covid-19.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное