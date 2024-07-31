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В России начался третий этап нестратегических ядерных учений
В соответствии с решением Президента России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны РФ.
Во время учения будут отработаны вопросы, связанные с подготовкой частей Вооруженных Сил Российской Федерации к применению нестратегического ядерного оружия.
На данном этапе личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов выполнит учебно-боевые задачи, включающие получение специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжение ракет-носителей и скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы для подготовки к электронным пускам. Этот этап учения также направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей, ответственных за применение нестратегического ядерного оружия, к выполнению боевых задач.
Ранее, в рамках первого и второго этапов учения, были отработаны вопросы подготовки частей Южного и Ленинградского военных округов, а также подразделений Воздушно-космических сил и Военно-морского флота к применению нестратегического ядерного оружия.
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