В России начался прием заявок на гранты по популяризации науки

Минобрнауки России начало прием заявок на предоставление государственных грантов авторам научно-популярного контента и организаторам мероприятий, популяризирующих науку. Их размер составит от 20 до 50 млн рублей, сообщает пресс-служба кабинета.

К участию приглашаются частные лица или коллективы, создающие теле- или радиопередачи, тексты для печатных средств массовой информации и другой медиаконтент. Конкурсантов будут оценивать более чем по десяти критериям. Отмечается, что в 2023 году на финансирование этого проекта направят 480 млн рублей.

Новая программа грантовой поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий», который реализуется с прошлого года по поручению Президента России Владимира Путина. Его курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.