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В России началось внедрение новой сельхозкультуры
В России началось внедрение новой сельскохозяйственной культуры. Многолетнее растение мискантус будет использоваться для изготовления целлюлозы, сообщает РИА Новости.
Работой занимаются ученые Института цитологии и генетики СО РАН. Опытный завод действует в Московской области, определены площадки в Новосибирской, а также Калининградской областях.
Исследователи объясняют, что с одного гектара мискантуса можно получить около четырех тонн целлюлозы, что намного дешевле и легче, чем из древесины.
В институте рассказали, что на юге Приморского края произрастает мискантус китайский, а в 2012 году в стране был запатентован культурный сорт «сорановский», который комфортно чувствует себя в российском климате.
По данным ИЦиГ СО РАН, уже запущено производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, полученной из этого растения. В дальнейшем из него смогут изготавливать биоразлагаемую упаковку, волокно для текстильной промышленности, а также углеродного волокна, используемого в композитным материалах.
Ученые планируют расширить линейку сортов данной культуры в связи с интересом, проявленным к ней в различных регионах России.
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