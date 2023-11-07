В России началось внедрение новой сельхозкультуры

В России началось внедрение новой сельскохозяйственной культуры. Многолетнее растение мискантус будет использоваться для изготовления целлюлозы, сообщает РИА Новости.

Работой занимаются ученые Института цитологии и генетики СО РАН. Опытный завод действует в Московской области, определены площадки в Новосибирской, а также Калининградской областях.

Исследователи объясняют, что с одного гектара мискантуса можно получить около четырех тонн целлюлозы, что намного дешевле и легче, чем из древесины.

В институте рассказали, что на юге Приморского края произрастает мискантус китайский, а в 2012 году в стране был запатентован культурный сорт «сорановский», который комфортно чувствует себя в российском климате.

По данным ИЦиГ СО РАН, уже запущено производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, полученной из этого растения. В дальнейшем из него смогут изготавливать биоразлагаемую упаковку, волокно для текстильной промышленности, а также углеродного волокна, используемого в композитным материалах.

Ученые планируют расширить линейку сортов данной культуры в связи с интересом, проявленным к ней в различных регионах России.