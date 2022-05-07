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Ру Тат
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Общество
7 мая 2022  01:38

В России начались вторые длинные выходные

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В России стартовали вторые длинные майские выходные, которые продлятся четыре дня. Об этом сообщает Роструд.

На этот раз праздничные нерабочие дни объявлены в честь Дня Победы. 

В ведомстве напомнили, что 10 мая также является нерабочим днем, так как выходной на него перенесен со 2 января, пришедшегося на воскресенье.

Роструд подчеркивает, что праздники не могут послужить причиной для понижения заработной платы сотрудников, которые получают оклад. Если же оклад работника не установлен, ему положено дополнительное вознаграждение за праздничный день, в который он не привлекался к работе.

#роструд #выходные и праздничные дни
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