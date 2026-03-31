В России начали тестировать сервис защищенных сделок в сфере услуг

Фото: © «Татар-информ»

В России в тестовом режиме запущен партнерский сервис защищенных сделок в сегменте услуг, сообщили ТАСС на одной из онлайн-платформ объявлений.

Пилотный проект предполагает изменение механики расчетов между заказчиком и исполнителем. Условия сделки фиксируются до начала оказания услуги, а оплата резервируется и перечисляется исполнителю только после подтверждения результата со стороны клиента.

На текущем этапе сервис тестируется в категориях деловых услуг, ремонта и отделки, а также в сегменте перевозок и доставки. Как уточнили в компании, подобные модели расчетов широко используются на международных платформах, тогда как на российском рынке они пока находятся в стадии развития.

По данным пресс-службы, параметры сделки согласовываются сторонами заранее, после чего заказчик вносит оплату, которая замораживается до завершения работ. В случае спорных ситуаций предусмотрено подключение независимого арбитра.

По итогам пилотного тестирования будет принято решение о его возможном масштабировании и доработке.

«Рынок услуг во многом строится на прямых договоренностях между заказчиками и исполнителями. На практике это нередко приводит к конфликтным ситуациям: от изменения стоимости во время оказания услуг до отказа от оплаты или претензий к качеству выполненной услуги. Пилотное тестирование позволит проверить, как подобные механизмы могут повысить прозрачность взаимодействия и снизить риски для обеих сторон», – прокомментировал старший директор «Авито Услуг» Александр Куроптев.