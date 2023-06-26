В России начали тестировать аналог Wikipedia — «Рувики»

В России в тестовом режиме заработал портал «Рувики», который в дальнейшем станет отечественным аналогом Wikipedia. Об этом со ссылкой на гендиректора АНО «Интернет — энциклопедия Рувики» Владимира Медейко сообщает ТАСС.

«Работает бета-версия, мы меняем контент, технические вопросы обслуживаем. На самом деле она запустилась не сегодня, сегодня это просто заметили. Она работала уже все выходные, это тестовый режим, который мы пока для тестеров включили», — заявил он.

По словам собеседника агентства, портал может перейти к полноценной работе в течение нескольких дней.

К настоящему моменту на ресурсе уже размещено более 1,9 млн статьей.

Напомним, что Роскомнадзор оштрафовал владельца Wikipedia на 1,5 млн рублей за неудаление фейков о СВО. Кроме того, поисковые системы обязали отмечать ее сайт как нарушителя.