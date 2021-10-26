В России начали прививать «Спутником V» кормящих матерей

В России начали прививать от коронавируса кормящих матерей. Для вакцинации женщин применяется препарат «Спутник V», сообщает РИА Новости.

Информация о том, что грудное вскармливание не является противопоказанием к прививке, стала известна накануне. Соответствующий пункт отражен в инструкции к вакцине, имеющейся в госреестре лекарственных средств.

В издании сообщили, что от Covid-19 уже привилась кормящая мама — жительница подмосковного Красногорска Надежда.

«Во вторник днем зашла на госуслуги и записалась в нашу поликлинику в Павшинской Пойме на сегодня же", — рассказала она.

Делясь ощущениями после прививки, женщина отметила, что процедура не отличалась от той, которую проходили другие люди, не было и никаких дополнительных указаний от врача. Она чувствует себя хорошо.