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26 октября 2021  20:54

В России начали прививать «Спутником V» кормящих матерей

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В России начали прививать от коронавируса кормящих матерей. Для вакцинации женщин применяется препарат «Спутник V», сообщает РИА Новости.

Информация о том, что грудное вскармливание не является противопоказанием к прививке, стала известна накануне. Соответствующий пункт отражен в инструкции к вакцине, имеющейся в госреестре лекарственных средств.

В издании сообщили, что от Covid-19 уже привилась кормящая мама — жительница подмосковного Красногорска Надежда.

«Во вторник днем зашла на госуслуги и записалась в нашу поликлинику в Павшинской Пойме на сегодня же", — рассказала она.

Делясь ощущениями после прививки, женщина отметила, что процедура не отличалась от той, которую проходили другие люди, не было и никаких дополнительных указаний от врача. Она чувствует себя хорошо.

#Коронавирус #вакцинация #кормящая мать
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