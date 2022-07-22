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Ру Тат
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Культура
22 июля 2022  13:18

В России начали прием заявок на получение премии Президента для молодых деятелей культуры

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С 1 августа Совет при Президенте РФ по культуре и искусству начинает принимать документы на соискание президентской премии для молодых деятелей культуры за 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Приложения к заявкам можно отправить заказной почтовой бандеролью с пометкой или с оформленным реестром на корреспонденцию (с печатью организации) лично или службой доставки. Срок приема до 15 ноября 2022 года.

С подробными условиями и требованиями к оформлению можно ознакомиться на сайте московского Кремля.

#премия #культура
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