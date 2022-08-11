В России начали печатать на отечественном 3D-принтере шоколад, торты и наггетсы

Ученые Московского госуниверситета пищевых производств создали пищевой 3D-принтер с системой «умных» рецептов, который печатает продукты питания с заданными свойствами. Причем на 99% он состоит из российских комплектующих, что особенно важно в условиях западных санкций, сообщает пресс-служба Миноборнауки РФ.

Сейчас принтер печатает тестом и шоколадом, а в будущем сможет производить даже мясные изделия. К примеру, наггетсы на нем уже напечатали. В отличие от аналогов, узлы нового 3D-принтера модифицированы для кулинарии. При этом площадь печати можно увеличить до полутора метров.

Одна из целей разработки принтера – создание продуктов питания, богатых витаминами, микронутриентами и антиоксидантами, которые заменят традиционные блюда, уточняет ведомство. На новом 3D-принтере можно будет печатать и искусственное «этическое» мясо. Для этого используется специальная подложка на растительной основе, на которую наносятся живые клетки, взятые безболезненным способом у животных.