В России начали действовать новые правила покупки сим-карт для мигрантов

Иностранцы теперь смогут покупать российские сим-карты только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более десяти сим-карт, в том числе и корпоративных.

Данный закон вступил в силу с 1 января. По новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.

Как сообщает РИА Новости, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI – кода идентификации применяемого устройства.Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля.

Если у иностранца больше десяти сим-карт, то ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, иначе с июля оказание услуг по всем номерам будет остановлено.

Оператор связи должен проверять наличие и достоверность сведений, направляя запрос в единую систему идентификации и аутентификации. Если при проверке оператор связи обнаружит, что сведения отсутствуют или не являются достоверными, то он обязан не оказывать услуги связи.

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